Будущих химиков и биологов ждут на Пироговской олимпиаде для школьников

Ведущий медвуз России ведет прием заявок на участие в Пироговской олимпиаде для школьников по химии и биологии.

Участвовать в олимпиаде, организованной РНИМУ им. Н.И. Пирогова, могут учащиеся 10-11 классов и студенты, получающие среднее профессиональное образование. для этого нужно до 20 ноября зарегистрироваться на сайте университета, в личном кабинете внести свои данные, выбрать профиль. Каждый участник может попробовать свои силы как в одном предмете, так и в двух.

Олимпиада включает в себя отборочный тур, он проводится дистанционно с 22 по 25 ноября, и заключительный - со 2 по 4 марта. Заключительный этап очный, он пройдет в Москве, в главном здании РНИМУ им. Н.И. Пирогова или в очно/заочном (гибридном формате) с применением дистанционных образовательных технологий.

"Основными задачами нашей Пироговской олимпиады являются, конечно же, пропаганда научных знаний и культурных ценностей, целенаправленная профориентационная работа. Мы заинтересованы в выявлении и привлечении в наш университет талантливых, целеустремленных и одаренных работ, тех, кто мечтает свою жизнь связать с медициной и наукой, - рассказал один из создателей Олимпиады, заведующий кафедрой химии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, научный руководитель Университетской школы Хим-Био-Плюс, профессор РАН Вадим Негребецкий.

Победители и призёры Пироговской олимпиады получают дипломы, а участники заключительного этапа – сертификаты участника; ценные подарки, сувениры и памятные призы; скидки при поступлении на вне бюджета в 30%; рейтингование при поступлении (при прочих равных условиях); внеочередное поселение в общежитии для иногородних победителей и призеров, возможность проверить и укрепить свои знания по химии и биологии.

Олимпиада включает задания, составленные на основе примерных основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, которые содержат практические и теоретические задачи и вопросы соревновательного характера.

Ознакомиться с положением об Олимпиаде, регламентом проведения Олимпиады, Графиком проведения этапов Олимпиады, решить задания олимпиады прошлого года, а также подать заявку на участие можно на сайте вуза.

Олимпиада является открытой, в ней могут принимать участие учащиеся из всех регионов РФ. Участие в олимпиаде – бесплатное.