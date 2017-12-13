Тюмень за день: 13 декабря

Тюменцам открыт доступ к электронным медкартам детей

Просмотреть электронную медицинскую карту ребенка родители могут с помощью портала госуслуг Тюменской области. На нем можно отслеживать историю посещений медицинских учреждений и результаты исследований.

С начала года в Тюмени поженились больше шести тысяч пар

За одиннадцать месяцев этого года тюменцы сыграли 6387 свадеб.

Тюменцы могут украсить поздравительные открытки новогодними печатями

Накануне новогодних праздников Тюменский филиал Почты России организует гашение почтовой продукции специальными штемпелями "С Новым годом и Рождеством" и "С Новым годом".

В Тюмени открывается выставка молодых художников

Выставка "Молодость" откроется завтра в выставочном зале тюменского регионального отделения Союза художников России.

В регионе на треть сократилось число плановых проверок предпринимателей

За последние три года в Тюменской области количество плановых проверок в отношении предпринимателей в сфере государственного и муниципального контроля сократилось на 30%. Такие данные приводит региональная прокуратура.