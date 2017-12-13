В регионе на треть сократилось число плановых проверок предпринимателей

За последние три года в Тюменской области количество плановых проверок в отношении предпринимателей в сфере государственного и муниципального контроля сократилось на 30%. Такие данные приводит региональная прокуратура.
В процессе формирования плана проверок на 2018 год прокуратура исключила почти 200 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из предложенных со стороны контролирующих органов 1793.
"Основной причиной отклонения проверок из плана явилось отсутствие оснований для их проведения, неверное указание реквизитов хозяйствующих субъектов, планирование мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность, нарушение сроков проведения проверок", — уточняют в ведомстве.
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