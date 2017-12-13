В Тюмени открывается выставка молодых художников

Какие задачи ставят себе художники нового поколения? Почему некоторые современные молодые люди в век цифровых технологий обращаются к таким "древним" техникам, как масляная живопись, керамика, эмалирование? Как они переосмысливают опыт классического искусства, подгоняют его под сегодняшний день, под свои задачи? На эти и другие вопросы тюменцы смогут получить ответы на выставке "Молодость". Она откроется завтра, 14 декабря, в выставочном зале тюменского регионального отделения Союза художников России (ул. Холодильная, 124)

На ней будут представлены работы молодых тюменских художников — учащихся и выпускников Тюменского государственного университета, Тюменского государственного института культуры, Института архитектуры, дизайна и визуальных искусств.

"В творчестве некоторых из них сохраняется приверженность лучшим традициям реалистической живописи. Немногие работы еще несут в себе отголоски постановочных композиций, но их рознит образный строй, мировосприятие художников. Частым явлением в молодежном искусстве становится и объемная пластика, тематические композиции из керамики", — рассказывают организаторы.

Выставка начнет работу в 18.00, вход свободный.