Искусство объединит в Тюмени 20 художников со всей России

14 по 24 сентября в Тюмени состоится Всероссийский пленэр фестиваля "Искусство объединяет". Проект реализует региональное отделение "Союза художников России" при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

Участниками пленэра станут 20 профессиональных художников из разных городов России, а также студенты тюменских творческих вузов и учащихся ДШИ. Художники познакомятся с наследием нашего региона, который в этом году празднует 80-летие, и напишут на пленэрах картины о Тюмени.



В программе фестиваля "Искусство объединяет", который продлится до июня 2025 года:

– экскурсионная программа, которая познакомит иногородних художников с городом, его историей, позволит выбрать сюжеты будущих картин. В нее войдут обзорная экскурсия по городу, экскурсия по Музейному комплексу имени И.Я. Словцова, посещение Археологического музея заповедника на Андреевском озере и Музея крестьянского быта в деревне Насекина.

– пленэр. В течение десяти дней группа художников из разных городов России, учащиеся художественных школ и студенты творческих вузов будут писать картины на улицах Тюмени, где сохранился ряд памятников архитектуры, мемориальных мест, связанных с жизнью знаменитых личностей города. Итогом мероприятия станет создание не менее 60 произведений искусства.

– лекции и мастер-классы искусствоведов для студентов творческих вузов, учащихся ДШИ и жителей города.

– уличный мастер-класс под руководством участников пленэра для всех желающих. Жители города смогут тоже попробовать создать работу с натуры.



По итогам пленэра будут организованы пять художественных выставок на выставочных площадках г. Тюмени: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Выставочный зал ТРО "Союз художников России", ДХШ А.П. Митинского, ТюмГУ, ДШИ "Фантазия".



20 картин, созданных на пленэре, будут переданы в собрание Музейного комплекса имени Словцова.