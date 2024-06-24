Тобольский художник подарил музею 77 своих работ

Член Союза художников России Геннадий Губин безвозмездно передал в фонды Тобольского музея-заповедника 77 своих работ в качестве подарка к 80-летию Тюменского регионального отделения Союза художников России, сообщает депкультуры ТО.

Геннадий Губин — выпускник Уральского училища прикладного искусства и Ленинградского Высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной. С 1972 года он живет и творит в Тобольске. Известен как постоянный участник выставок разного уровня, в том числе международных.

Переданные в фонды живописные работы охватывают творческий период с 1977 по 2018 годы. Это написанные маслом натюрморты, городские и сельские пейзажи, виды Тобольского кремля.