Тобольский художник подарил музею 77 своих работ

11:11 24 июня 2024
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Член Союза художников России Геннадий Губин  безвозмездно передал в фонды Тобольского музея-заповедника 77 своих работ в качестве подарка к 80-летию Тюменского регионального отделения Союза художников России, сообщает депкультуры ТО.

Геннадий Губин — выпускник Уральского училища прикладного искусства и Ленинградского Высшего художественно-промышленного училища имени В.И. Мухиной. С 1972 года он живет и творит в Тобольске. Известен как постоянный участник выставок разного уровня, в том числе международных.

Переданные в фонды живописные работы охватывают творческий период с 1977 по 2018 годы. Это написанные маслом натюрморты, городские и сельские пейзажи, виды Тобольского кремля.

Теги: музеи , творчество , Тобольск , художники
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