С начала года в Тюмени поженились больше шести тысяч пар

За одиннадцать месяцев этого года тюменцы сыграли 6387 свадеб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 553. Только в прошлом месяце зарегистрировали отношения 435 тюменских пар.

По данным комитета загс администрации Тюмени, с января в нашем городе на свет появилось 12414 детей. В ноябре родилось 1139 малышей: 608 мальчиков и 531 девочка.