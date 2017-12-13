С начала года в Тюмени поженились больше шести тысяч пар

14:40 13 декабря 2017
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За одиннадцать месяцев этого года тюменцы сыграли 6387 свадеб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 553. Только в прошлом месяце зарегистрировали отношения 435 тюменских пар.

По данным комитета загс администрации Тюмени, с января в нашем городе на свет появилось 12414 детей. В ноябре родилось 1139 малышей: 608 мальчиков и 531 девочка.

Теги: статистика , брак , ЗАГС , демография , дети
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