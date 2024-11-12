В Тюменской области с начала года поженились более 10,4 тысячи пар

12:05 12 ноября 2024
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Более 10 400 браков зарегистрировано органами ЗАГС области за января по октябрь 2024 года. Отмечается увеличение браков, зарегистрированных  органами ЗАГС Бердюжского и Юргинского муниципальных районов.

Чаще всего мужчины в регионе регистрировали браки в возрасте 23-28 лет, женщины - в возрасте 21- 25 лет.

Средний возраст жениха, зарегистрировавшего брак в 2024 году в органах ЗАГС Тюменской области, составляет  33 года, невесты - 31,1.

Согласно данным информационно-аналитического портала "Реестр ЗАГС" средний возраст жениха в России в 2024 году составляет 34,3, невесты - 32,3, сообщает Управление ЗАГС Тюменской области со ссылкой на данные ФГИС ЕГР ЗАГС "Полиматика".

Теги: ЗАГС , свадьбы , семьи , статистика
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