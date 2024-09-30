В ЗАГСе рассказали, сколько Надежд в Тюменской области родилось с начала года

Сегодня в России отмечается День Веры, Надежды и Любови и матери их Софии, в ЗАГС Тюменской области рассказали, насколько в регионе популярны эти имена.

По данным аналитического блока ФГИС ЕГР ЗАГС, в 2024 году органами ЗАГС региона зарегистрировано рождение девочек с именами: Вера - более 30, Любовь - более 15, Надежда - более 10. София - более 245 девочек зарегистрировано в области с таким именем, оно самое популярное имя в области уже не первый год.

Что касается значений, то имя Вера означает "вера", "служение Богу"; Надежда таит в себе действие, и только вперед. Тайна имени кроется в его прямом значении - надежда; Любовь означает "желанная". Еще одно значение имени Любовь - "любимая", "возлюбленная"; София - "мудрая", "премудрая", "знание".

На Руси в этот день женщины громко плакали, избавляя себя и семью от горестей, печали и бед. По окончании плача молодые юноши и девушки устраивали "деревенские святцы", где высматривали себе милых сердцу вторых половинок.