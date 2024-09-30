Тюменцы смогут рассчитываться в магазинах по универсальному QR-коду

Рассчитываться в магазинах по универсальному QR-коду теперь могут жители Тюмени. Несколько банков уже поддержали инициативу ЦБ и НСПК. Так, ВТБ уже подключил к этой технологии часть своих корпоративных клиентов, включая крупные торговые сети.

Покупатели могут оплачивать товары и услуги через систему быстрых платежей (СБП) с помощью универсального QR-кода в магазинах, которые перешли на обновлённый формат кода. Универсальный QR-код открывает перспективы для упрощения удобной оплаты и повышения конкурентоспособности рынка расчётов.

Зампрезидента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик:

Мы продолжаем поддерживать решение Банка России о создании универсального QR-кода для оплаты услуг. Единый сервис позволит предложить клиентам любых банков максимально быстрый, удобный и прозрачный сервис. Важно, что проект реализуется на равноудаленной инфраструктуре НСПК с прозрачными тарифами. На наш взгляд, использование такого платежного инструмента должно стать обязательным для всех банков.

"ВТБ активно участвует в тестировании универсального QR и уже сейчас предлагает такой способ оплаты своим розничным клиентам в магазинах с подключенной технологией. В сентябре мы досрочно внедрили универсальный QR-код в ВТБ Онлайн в рамках пилотного проекта. Наша аналитика подтверждает: не так важно, как будет называться технология, важно, чтобы для клиентов всех банков она была одинаково удобна и доступна", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Универсальный QR-код — это технологическое решение, которое делает процесс оплаты более удобным для клиентов. Совершая покупки в розничных магазинах, не будет необходимости выбирать среди множества QR-кодов на кассе: достаточно отсканировать один и затем выбрать нужный способ оплаты, например, через систему быстрых платежей или платежный сервис банка. При этом банки по-прежнему имеют возможность развивать собственные программы лояльности для покупателей и начислять кешбэк в зависимости от выбора клиента.