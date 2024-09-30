133 тысячи ребят-срочников отправятся служить в осенний призыв

Указ об осеннем призыве на военную службу с 1 октября по 31 декабря подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

В рамках осенней призывной кампании ряды Вооруженных Сил России в этом году пополнят 133 000 молодых людей от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Отметил, в осенний призыв-2023 Тюменская область отправила на службу более 1 600 человек, в весеннюю кампанию этого года - 1 800.