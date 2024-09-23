Центробанк выпускает трех- и двдцатипятирублевого "Ежика в тумане"

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Банк России 23 сентября выпускает в обращение памятные монеты "Ежик в тумане" серии "Российская (советская) мультипликация":, к будущему юбилею мультфильма, сообщили в пресс-службе Банка России.

Ежик будет отражен на серебряной монете номиналом 3 рубля и на 25-рублевых монетах из стали с никелевым покрытием и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием.

Серебряная монета номиналом 3 рубля весит 31,1 г, проба сплава — 925 и имеет форму круга диаметром 39 мм. Тираж монеты — 7 тысяч штук.

Монеты номиналом 25 рублей имеют диаметр 27 мм. Из стали с никелевым покрытием выпустят 850 тысяч монет, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150 тысяч.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

"Ежик в тумане" снят Юрием Норштейном в 1975 году на студии "Союзмультфильм". Трогательный образ ежика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал действительно культовым для многих поколений не только в России, но и во всем мире. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио "Ежик в тумане" был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Всего у картины более 40 наград.