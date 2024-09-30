Тюменская область в лидерах конкурса "Лучший продукт-2024"

Производители Тюменской области вышли в лидеры дегустационного конкурса "Лучший продукт-2024". Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в рамках XII Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа 28 сентября.

В конкурсе участвовали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия малого бизнеса, индивидуальные предприниматели.

Победители и призеры конкурса были отмечены в каждой из номинаций были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и дипломами.

Представители Тюменской области получили 20 золотых и 5 серебряных медалей.

Организаторы участия делегации товаропроизводителей Тюменской области - департамент АПК ТО и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

По данным Торгово-промышленной палаты региона, золотыми медалями отмечены:

•ООО "Окейч" за рисовые чипсы "Груша и морковь"

•ООО "Кондитерская фабрика "Квартет" за конфеты глазированные "Ореховый восторг", набор конфет "Квартет" и драже с корпусом из цукат "Сосновая шишка в горьком шоколаде"

•ООО "Хлебокомбинат "Абсолют" за хлеб "Геркулес 8 злаков"

•ООО "Хлебокомбинат "Абсолют" за печенье сдобное "Отличное"

•ООО "Агрофирма "КРиММ" за картофель пастеризованный "Дольки с соусом "Нежный" и свеклу вареную тертую

•ООО "Элвист" за напиток безалкогольный функциональный "Коллагеновая вода питьевая Элвист-Лайм"

•ООО "Тюменьмолоко" за сметану "Першино" 15% и молоко питьевое пастеризованное "Отборное" (мдж 3,4-4,5%) "Першино"

•ООО "Ландис" за эскимо "Тюменский пломбир" ванильный в молочном шоколаде, за мороженое "VisitTyumen" 15% шоколадный в глазированном сахарном рожке с наполнителем солёная карамель и эскимо "Тюменский пломбир" ванильный в молочном шоколаде

•ООО ТПК "Ягоды плюс" за ягодно-яблочную смесь № 3 (клубника, вишня, ягода) и ягодно-яблочную смесь №7 (клюква, вишня, яблоко)

•ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" за яйцо куриное пищевое столовое "Солнечные дни" С1 и "Тюменские" С0

•ООО "Ишимский мясокомбинат" за биточки сырные и грузинскую котлету

•ООО "БКК и КО" за печенье "Тюменочка"

•АО "Птицефабрика "Боровская" им А.А. Созонова за сухой яичный меланж

•ООО "Ялуторовский мясокомбинат" за колбасу с/в Суджук из оленины категории "А" и оленину тушеную

•Индивидуальный предприниматель Егорова Дарья Александровна за набор конфет ассорти "Тобольский романс с шоколадом" и плиточный шоколад "Тобольск - ключ к Сибири"

•АО "Эйч энд Эн", филиал "Молочный комбинат "Ялуторовский" за молоко питьевое безлактозное ультрапастеризованное (1,5%) и молоко концентрированное стерилизованное частично обезжиренное "Шадринское" (7,1%)

•ООО "Тюменские молочные сыры за сыр "Российский" (мдж.50%) и сыр "Сулугуни" (мдж 45%)

•АО "Тобольский городской молочный завод" за десерт сметанный фруктовый 15% (чёрная смородина) и за масло "Крестьянское"

•ЗАО "Ритза" за салат свежий "РОМЭН" в горшочке и Мелиссу лимонную

•ООО "Тюменские аэрозоли" за сафроловое (нерафинированное) сыродавленное масло и кислородный коктейль"Air-Active"

Серебряными медалями отмечены:

•ООО "Окейч" за рисовые чипсы "Томат с зеленью"

•ООО "Элвист" за напиток безалкогольный функциональный негазированный "Вода питьевая коллагеновая с витамином "Манго-Маракуйя"

•ООО "Тюменьмолоко" за молоко топленое "Першино" 4 %

•ООО "Ишимский мясокомбинат" за Стрипсы в темпуре

•АО ПФ "Боровская" за яйцо столовое I категории "Халяль".