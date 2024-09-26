Детсад на 317 мест построят в Тюмени на улице Фармана Салманова через год

В Тюмени готовят площадку к строительству детского сада на улице Фармана Салманова. Контракт на возведение здания заключен "под ключ": подрядная организация готовит проект и будет вести строительство. Детский сад рассчитан на 317 воспитанников. Ввод данного объекта запланирован до конца 2025 года, сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.

"Подрядчик уже вышел на площадку, готовит территорию к строительству. Проектная документация сейчас проходит государственную экспертизу. Территория обнесена забором, подготовлены подъездные пути", - сообщили в ГУС ТО.

Здание детского сада в Тюменской слободе строится по типовому проекту. Аналогичное возводится в тюменском микрорайоне Мелиораторов.