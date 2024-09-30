Более двух тысяч тюменцев посвятили субботу Всероссийскому дню ходьбы

Более двух тысяч жителей Тюмени поучаствовали во Всероссийском дне ходьбы, который прошел 28 сентября в Затюменском парке.

С 2015 года при поддержке Олимпийского комитета России в рамках программы содействия развитию массового спорта "Олимпийская страна" в нашей стране ежегодно проводится Всероссийский день ходьбы. Тюменская область, а в частности город Тюмень, регулярно принимает активное участие в организации и проведении этого праздника спорта и здорового образа жизни.

В экопарке "Затюменский" для всех желающих провели забег "5 верст", предварительно проведя разминку. После этого тюменцы вышли на пешую дистанцию. Любители здорового образа жизни, корпоративные команды, волонтёры и представители других организаций, семьи прошли по дорожкам экопарка. А для совсем юных спортсменов были организованы веселые старты.

В первых рядах оказались любители скандинавской ходьбы. Этот вид спорта пользуется популярностью в нашем регионе, им занимаются все больше спортсменов разного возраста.

К мероприятию присоединились известные спортсмены - Луиза Носкова, Евгений Макаренко, Владимир Чебоксаров и другие.