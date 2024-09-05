День загса проведут в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!"

6 сентября на территории инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" органы ЗАГС проведут отраслевой день.

С 12 до 16 желающие смогут получить консультации по вопросам актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий. Там же состоятся торжественные церемонии бракосочетания и чествования юбиляров супружеской жизни, проживших в браке 50 и 55 лет. Они начнутся в 12:45 на Цветном бульваре на уличной сцене инфопарка.

Завершится день концертом струнного квартета оркестра "Камерата Сибири", который начнётся в 18:00.