День загса проведут в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!"

14:30 05 сентября 2024
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6 сентября на территории инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" органы ЗАГС проведут отраслевой день.

С 12 до 16 желающие смогут получить консультации по вопросам актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий. Там же состоятся торжественные церемонии бракосочетания и чествования юбиляров супружеской жизни, проживших в браке 50 и 55 лет. Они начнутся в 12:45 на Цветном бульваре на уличной сцене инфопарка.

Завершится день концертом струнного квартета оркестра "Камерата Сибири", который начнётся в 18:00.

Теги: ЗАГС
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