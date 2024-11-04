Тюменские пары определяются с датой свадьбы на 2025 год

По данным Росстата, за 7 месяцев 2024 года Тюменская область лидирует в УрФО по числу свадеб. На 1000 человек населения пришлось 6,4 торжества. Этот показатель выше общероссийского (5,5).

Всего за этот период узаконили отношения 5 тыс. 978 пар — чуть меньше, чем год назад (6 тыс. 76 — 6,5 на 1000 населения). Более ощутимо снижение в ЯНАО (с 7 до 6,1) и ХМАО-Югре (с 6,3 до 5,5). В Свердловской области этот показатель 6,3, в Челябинской — 6.

Только в Курганской зафиксировано небольшое увеличение — с 5,2 до 5,3.

Добавляют бракосочетания и красивые зеркальные даты. Так, 24.10.24 в Тюменской области создали семейный союз 79 пар, в том числе 60 — в Тюмени. Еще 60 бракосочетаний ожидается 24.12.24, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

На следующий год пары подали более 1,7 тыс. заявлений о заключении брака, в том числе на 25.05.25, - сообщает Вслух.ру.