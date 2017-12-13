Тюменцы могут украсить поздравительные открытки новогодними печатями

Накануне новогодних праздников Тюменский филиал Почты России организует гашение почтовой продукции специальными штемпелями "С Новым годом и Рождеством", "С Новым годом", а также "Посткроссинг" и "Тюменская область".

Поставить оттиски памятных штемпелей на письмах и открытках можно с 13 декабря по 10 января в специально выделенных окнах центрального отделении почтовой связи Тюмени (ул. Республики, 56).

Гашение будет проходить в соответствии с режимом работы отделения связи 625000, уточняют в УФПС Тюменской области.