Тюменцы еще могут успеть отправить письмо Деду Морозу

В Тюмени на ул. Республики, 56 появился почтовый ящик для писем Деду Морозу. До конца декабря каждый желающий может рассказать и отправить свои мечты и пожелания прямо к волшебнику.

– Наклейте марку и укажите адрес: 162390, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, Дом Деда Мороза. И не забудьте написать свой обратный адрес с индексом, чтобы получить ответ, – сообщили в пресс-службе местного отделения Почты России.

Отправить новогоднее послание можно не только Деду Морозу, но и его коллегам по всей России – Ямал Ири, Кыш Бабай, Тол Бабай, Чысхаан, Морозец Паккайне. В прошлом году все они получили порядка 150 тысяч писем от юных россиян, сообщает Мегатюмень.