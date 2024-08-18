За 7 месяцев тюменцы отправили посылки в 78 стран

Популярными направлениями почтового экспорта среди жителей Тюменской области стали Китай и США, сообщает пресс-служба УФПС региона.

По итогам первого полугодия 2024 года больше всего посылок за границу тюменцы адресовали в Китай — 24% от общего объема посылочного экспорта. Размер экспортных отправлений из области в США составляет 12%. Следом идут Казахстан (8%), Белоруссия (6%), Узбекистан (5%) и Германия (4%).

Количество отправлений в Таджикистан и Тайвань, по данным компании, увеличилось на 233% по сравнению с 2023 годом. Почтовый экспорт из Тюменской области в Малайзию и Словакию вырос на 200%. Значительный рост также показали объемы экспорта в Узбекистан (122%), Вьетнам (117%) и Колумбию (100%), сообщает Тюменская линия.

К самым экзотическим направлениям почтового экспорта, куда в этом году впервые адресованы посылки из Тюменской области, относятся Реюньон и Пуэрто-Рико. Посылка на о-в Реюньон в Индийском океане и мелкий пакет в Пуэрто-Рико доставлены из Тюмени авиационным транспортом. Объем трансграничной торговли, по словам директора по развитию продуктов и сервисов Почты России Антона Нечаева, растет.

"Российские производители и предприниматели осваивают новые рынки — Китай, Африку, Латинскую Америку. Для того чтобы поддержать предпринимателей, открывающих для своих товаров новые рынки, этим летом мы устанавливаем специальные выгодные тарифы на экспресс-отправления", — сообщил он.