Юных ямальцев отправили на отдых в Сочи

В детский оздоровительный лагерь "Остров Мадагаскар" в Сочи приехали 70 воспитанников ямальских школ-интернатов. Для ребят организовали "космическую" смену, сообщила пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

На море прибыли дети из Ямальского, Приуральского, Шурышкарского, Тазовского, Пуровского и Надымского районов. Для юных жителей региона подготовили много тематических активностей. Из отрядов создадут уникальные экипажи, которые станут частью большой космической команды. Педагоги будут заниматься сплочением групп, командообразованием, проведением вечерних огоньков.

"Программа смены способствует раскрытию потенциала каждого участника: дети проявят себя на мастер-классах по этнодизайну, освоят навыки публичных выступлений и актерского мастерства, примут участие в спортивных и развлекательных мероприятиях. Один из ключевых аспектов программы – с играми и активностями, отражающими традиционные семейные ценности народов России, – посвящен Году Семьи", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Ямала с начала сентября отправили тысячу подростков из Волновахи, Донецка и Белгорода на смену в лагерь "Посейдон" в Краснодарском крае. В 2024 году Ямал уже организовал отдых для 295 детей Белгорода в лагере "Мандарин" в Крыму и 997 детей Волновахи в лагере "Посейдон".

Территория "Посейдона" – часть детского курорта "Вита". Лагерь расположен на берегу Черного моря. Курорт предлагает комфортные условия проживания и разнообразные программы для детей всех возрастов.

Фото пресс-службы правительства ЯНАО