Саженцы сосны и ели высадили в Исетске у озера Исаково

Сегодня в Исетске, в защитной зоне озера Исаково прошло мероприятие по лесовосстановлению, сообщили в официальном сообществе администрации муниципального района.
Благодаря усилиям специалистов Исетского филиала ГБУ ТО "Тюменская авиабаза", специалистов Госохотдепартамента Тюменской области, представителей районной администрации и активистов Движения Первых высажено 100 саженцев ели колючей и около 1500 годовалых саженцев сосны.
Сразу по приезду работники лесничества позаботились о том, чтобы школьники знали, как правильно выполнять все действия для того, чтобы деревья прижились. Молодежь работала с удовольствием, и результаты налицо - стройные ряды ели и сосен увеличивались, делется впечатлениями организаторы.
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