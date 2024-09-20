Романчук: власти Тюмени проводят колоссальный объем работ по строительству и реконструкции дорог и развязок

Депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию рассмотрели вопрос строительства дорог, капитального и текущего ремонта городских магистралей в 2023 и 2024 годах.

С докладом о строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также об обеспечении безопасности дорожного движения выступил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Евгений Сорокин.

В 2023 году строительство дорог в городе велось на 14 участках общей протяженностью более 10 километров, на 11 из них работы были полностью завершены, остальные согласно муниципальному контракту продолжили строить в этом году. Капремонт в прошлом году производился на 9 участках автодорог протяженностью около 4,2 километра, в числе самых заметных — первая очередь реконструкции улицы Ленина, объездная дорога в районе Мелиораторов, устройство ливневой канализации на участке в районе улицы 30 лет Победы, 77. Методом фрезерования по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" отремонтировано почти 5,9 километра дорог. Всего в 2023 году проведены разные виды ремонтных работ на 45 км дорог.

В 2024 году началось строительство еще 6 автодорог общей протяженностью 10,7 километра, самые большие стройки - в квартале "Комаровском" и в районе озера Алебашево. Также новые дороги строят в частном секторе на улицах Ишимской и Ненецкой к строящейся здесь школе. Помимо этого, продолжается ремонт дорожного полотна — на 10 участках будет приведено в нормативное состояние около 14,6 километра, в том числе вторая очередь реконструкции улицы Ленина, дорог в районе садоводческих обществ "Царево", "Большое Царево-1, 2 и 3". Кроме того, в 2024 году планируется отремонтировать более 31 километра дорог.

Депутат Дмитрий Ошурков напомнил, что в прошлом году на фрезерование дорог было потрачено 800 млн рублей, и попросил уточнить, сколько средств на эти цели направят в этом году. Также он поинтересовался судьбой развязки в районе улиц Аккумуляторной – Плеханова через железную дорогу. Что касается денег, то в этом году на фрезерование будет направлено также 800 млн рублей. По развязке проект объекта готов, находится на госэкспертизе в части сметной стоимости, ответил Евгений Сорокин.

Георгий Муратов подчеркнул, что в городе выполняется огромный объем дорожных работ, но горожане зачастую об этом мало знают, и предложил по докладу подготовить презентацию с цифрами и фотографиями и опубликовать его, чтобы тюменцы могли подробно ознакомиться.

Дмитрий Осипов отметил, что в Казарово и Березняках в последнее десятилетие активно развивается дорожная сеть. По данным администрации, за это время в указанных районах города около 25 километров уже покрыто асфальтобетоном, в планах по Березнякам — еще около 16 километров.

"Администрация Тюмени проводит колоссальный объем работ по строительству и реконструкции дорог и развязок, в том числе планирует, как в будущем развивать город, чтобы тюменцам было комфортно и удобно передвигаться по нему. Намеченные на 2024 год работы либо уже выполнены, либо будут закончены в срок. Большинство проектов завершается досрочно", — подвел итоги заседания председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Иван Романчук.