В Тюменской области впервые конфисковали электросамокат за пьяную езду

В Тюменской области впервые по уголовному делу о нетрезвом вождении конфискован электросамокат. С транспортным средством пришлось расстаться 32-летнему жителю Ишима, который пьяным в июне этого года разъезжал по городским дорогам, сообщает облпрокуратура.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264. 1 УК РФ (управление другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Принадлежащий подсудимому электросамокат KUGOO M5 JILONG конфискован в доход государства.