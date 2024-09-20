С 1 октября многодетные семьи смогут пользоваться цифровым удостоверением

17:28 20 сентября 2024
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С 1 октября для многодетных семей будет доступно цифровое удостоверение - оно появится в личном кабинете на Госуслугах у пользователей с подтвержденной учетной записью.

Электронный документ упростит подтверждение права на льготы. Его получат и взрослые, и дети. Удостоверение будет в формате QR-кода, который можно использовать, например, для льготного посещения музеев или выставок.

Бумажные удостоверения по-прежнему будут действительны.

Теги: госуслуги , многодетные семьи
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