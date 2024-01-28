Тюменцы отправляют мотоциклы по почте

В прошлом году 200 мотоциклов весом от 100 до 450 кг приняли и отгрузили сотрудники сортировочного центра тюменского отделения Почты России. Также партии электросамокатов, сноубордов, скейтбордов, лыж и шоссейных велосипедов до 400 кг., сообщает региональное отделение Почты России.
Наиболее распространенным крупногабаритным почтовым грузом стал спортивный инвентарь и товары для хобби.
Ежемесячно сотрудники тюменского магистрально-сортировочного центра (МСЦ) обрабатывают порядка 1 тыс. 200 нестандартных крупногабаритных посылок.
Максимальный вес одного отправления может достигать 500 кг.
Жители Тюменской области отправляют почтой мягкую и корпусную мебель, бытовую технику, спортивное оборудование и инвентарь, строительные материалы, пластиковые окна, мототехнику, автозапчасти, снегоходы и многое другое. Крупные посылки из Тюмени адресуют в населенные пункты Ямала, Югры, Иркутской области, Бурятии и Красноярского края, сообщает Тюменская линия.
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