Почтовые профессии в 2024 году выбрали более ста тюменцев

152 жителя Тюменской области прошли обучение по основным почтовым профессиям в 2024 году. Еще 1 тыс. 646 человек получили знания по новым продуктам и услугам.

С 2020 года Почта России самостоятельно формирует кадровый резерв с помощью корпоративного обучения новичков и кандидатов. Присоединиться можно и до трудоустройства в качестве профессиональной стажировки, - сообщили в пресс-службе компании.

Наиболее востребованные почтовые профессии: оператор, сортировщик и почтальон. Больше всего тюменцев обучились на почтальона – 83 человека. 50 выбрали профессию оператора и 19 - сортировщика. Обучение этим профессиям начинается с первого дня работы и проходит в течение всего адаптационного периода. Для каждой профессии разработан набор базовых материалов, изучить которые можно на цифровой образовательной платформе Почты, - сообщает Тюменская линия.

"Для молодых людей — это хороший старт во взрослую жизнь: получение опыта работы в крупной федеральной компании, необходимых профессиональных навыков и знаний, а также реализация перспектив карьерного роста. Для зрелой аудитории — стабильная заработная плата. Чтобы облегчить соискателям поиск интересующей вакансии, наша компания существенно упростила процесс трудоустройства: кандидатам достаточно подойти в ближайшее отделение и заполнить анкету. Затем с ним свяжется Служба персонала и предложит релевантные вакансии и место работы", — отметил директор регионального Управления Почты Виктор Валов.