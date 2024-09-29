Более 700 писем от ГИБДД доставила тюменская почта

Почта России доставила жителям Тюменской области свыше 700 писем с уведомлением о нарушении ПДД. 65 % из них поступили адресатам в электронном виде. Наибольшее количество отправлений – свыше 149 тыс. – почта доставила автовладельцам в мае, сообщает пресс-служба учреждения.

С начала года тюменские почтальоны доставили 733 тыс. 75 уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения. Каждое десятое отправление относится к нарушениям правил или неоплатой парковок в Тюмени.

Для той категории населения, которая не имеет возможности получить постановление в электронном формате, Почта России по-прежнему доставляет их в бумажном виде.

Оплатить штраф можно во всех почтовых отделениях Тюменской области. Жители региона также могут погасить штраф по факту получения письма с постановлением об административном правонарушении во время визита почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом. Для этого необходимо назвать номер постановления (УИН) либо предъявить квитанцию для считывания QR- или штрих-кода. Этот способ особенно удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов, сообщает Тюменская линия.