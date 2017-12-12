Тюмень за день: 12 декабря

Цветной бульвар станет пешеходной зоной

В Тюмени знаки "Пешеходная зона" вскоре установят на Цветном бульваре. Такое решение приняли на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе ЦАО.

Книгу года назовут в Тюмени

В Тюменской областной научной библиотеке подвели итоги XI регионального конкурса "Книга года – 2017". Его победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет там 14 декабря в 16.00.

В Тюмени "Джуманджи: Зов джунглей" покажут за день до премьеры

Предпремьерный показ одного из самых ожидаемых фильмов года – "Джуманджи: Зов джунглей" состоится в Тюмени 20 декабря. Уникальную возможность увидеть фильм первыми в России жителям сразу 11 городов*, включая Тюмень, подарят телеком-оператор "Дом.ru" и пакет премиальных телеканалов VIP Viasat Premium при поддержке радио "Юмор FM".

В Тюмени пройдут гастроли омского драмтеатра "Галёрка"

13 и 14 декабря драматический театр "Галёрка" из Омска даст несколько спектаклей на сцене театра "Ангажемент" в рамках межрегиональной программы "Большие гастроли. Регионы".

В тюменских лесах усилили патрулирование перед Новым годом

В Тюменской области в преддверии Нового года ужесточили контроль за вырубкой леса, в том числе молодых елей. Усиленные рейды специалистов департамента лесного комплекса, работников лесничеств и сотрудников ГИБДД продлятся до 29 декабря включительно.