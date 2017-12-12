В тюменских лесах усилили патрулирование перед Новым годом

В Тюменской области в преддверии Нового года ужесточили контроль за вырубкой леса, в том числе молодых елей. Усиленные рейды специалистов департамента лесного комплекса, работников лесничеств и сотрудников ГИБДД продлятся до 29 декабря включительно.

"Гражданам, законно перевозящим ели, не стоит забывать брать с собой разрешительные документы на заготовленные по всем правилам деревца. Если же окажется, что дерево было вырублено незаконно, одно или целый грузовик, "новогоднего черного лесоруба" ждет штраф", — говорят в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

За незаконную рубку, повреждение лесных насаждений, самовольное выкапывание деревьев для граждан он составит от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб.

За одно незаконно срубленное дерево, не достигшее диаметра ствола 12 см, необходимо будет возместить материальный ущерб в размере от 879 до 6 тыс. руб. Если размер ущерба за незаконно срубленное дерево превысит 5 тыс. руб., к нарушителю будут применены меры уголовной ответственности.