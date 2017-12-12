Книгу года назовут в Тюмени

В Тюменской областной научной библиотеке подвели итоги XI регионального конкурса "Книга года – 2017". Его победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет там 14 декабря в 16.00.

Конкурс стартовал 1 сентября 2017 года. На него было подано 118 заявок в пяти номинациях: "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая научная книга", "Лучшее учебное издание", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга".

"По итогам работы экспертной комиссии состоялось заседание жюри конкурса. На конкурс было представлено много хороших, достойных книг, поэтому в процессе определения победителей шли бурные дебаты. В результате жюри конкурса сформировало шорт-лист и определила победителей конкурса", — сообщают в ТОНБ.

Все издания, поступившие на "Книгу года", отдельной коллекцией будут включены в фонд Тюменской областной научной библиотеки. До этого они будут представлены на выставке "Книга года – 2017", которая откроется 14 декабря.