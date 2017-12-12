Цветной бульвар станет пешеходной зоной

В Тюмени знаки "Пешеходная зона" вскоре установят на Цветном бульваре. Такое решение приняли на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе ЦАО.

"Специалистами были рассмотрены многочисленные обращения жителей, которые жаловались на то, что велосипедисты не всегда исполняют требования пункта 24.6. ПДД: "Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться", — комментируют в управе Центрального округа Тюмени.

Сейчас комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения прорабатывает вопрос создания в этом районе велополосы, схемы движения намерены обсудить с городским велосообществом.