В Тюмени пройдут гастроли омского драмтеатра "Галёрка"

13 и 14 декабря драматический театр "Галёрка" из Омска даст несколько спектаклей на сцене театра "Ангажемент" в рамках межрегиональной программы "Большие гастроли. Регионы".

Омская труппа представит тюменцам современную комедию о любви "Очень опасное мероприятие" московского драматурга Владимира Кочеткова. "Как сказал Николай Васильевич Гоголь: "Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают". Вот и в нашем случае — пришел мужчина к женщине и началось… А во всем любовь виновата, да, господа хорошие, она, она всему причина!", — значится в анонсе спектакля, который пройдет 13 декабря в 19.00.

14 декабря в 19.00 на сцене "Ангажемента" начнется комедия в двух действиях "Последняя попытка" по пьесе юмориста Михаила Задорнова. Зрители станут свидетелями абсурдной ситуации, в которой участники любовного "треугольника" выясняют отношения.

Для маленьких тюменцев и их родителей "Галёрка" приготовила сказку в одном действии "Старая добрая шарманка". Это история, понятная детям всех возрастов, раскрывающая вечные темы самодурства в лице злобного Короля, коварства в лице Министра и глупости в лице "королевского Войска". Эти управители, забрав и спрятав игрушки каждого жителя, превратили "волшебную страну" в злобное государство, где никто не способен даже улыбнуться. Во главе с мудрым Шарманщиком злобному Королю и его свите противостоят умный хитрый Кот-француз и милая Девочка-светик. Яркая сценография замка и леса, а также красочные костюмы персонажей превращают эту историю в волшебное представление с обязательным для сказки счастливым финалом. Показы пройдут 13 и 14 декабря в 10.00.

Фото: группа "Омский драматический театр "Галёрка"" / vk.com