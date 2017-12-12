В Тюмени "Джуманджи: Зов джунглей" покажут за день до премьеры

Предпремьерный показ одного из самых ожидаемых фильмов года – "Джуманджи: Зов джунглей" состоится в Тюмени 20 декабря. Уникальную возможность увидеть фильм первыми в России жителям сразу 11 городов*, включая Тюмень, подарят телеком-оператор "Дом.ru" и пакет премиальных телеканалов VIP Viasat Premium при поддержке радио "Юмор FM".

В Тюмени событие соберет киноманов в кинотеатре "Киномакс" (ТРЦ "Кристалл") в 19.00. Гостей ждет развлекательная программа с погружением в мир джунглей, увлекательные викторины с розыгрышем подарков и креативная фотозона. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно выиграть в группах "Дом.ru" и "Киномакс" в "ВКонтакте", а также в эфире "Юмор FM".

"Джуманджи: Зов джунглей" – продолжение известного фильма 1995 года о волшебной игре, которая затягивает персонажей в другую реальность, только на этот раз игра не настольная, а компьютерная. Четверо подростков оказываются внутри игры "Джуманджи". Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя (Дуэйн Джонсон), здоровяк Фридж – в коротышку (Кевин Харт), модница и красавица Беттани – в профессора (Джек Блэк), а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой (Карен Гиллан). Друзьям придется привыкнуть к новым и непривычным ролям и найти дорогу домой.

"Эксклюзивные показы ожидаемых фильмов – давняя традиция "Дом.ru". Мы рады завершить год премьерой фильма, который наверняка станет событием в мировом кинематографе. Приятно, что гости нашего показа, организуемого совместно с партнерами, смогут оценить "Джуманджи: Зов джунглей" в числе первых. Показ пройдет в формате 3D", – комментирует директор тюменского филиала "Дом.ru" Владимир Барвинский.

*Волгоград, Воронеж, Иркутск, Красноярск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск