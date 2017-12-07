Тюмень за день: 7 декабря

ТюмГУ вошел в ТОП-400 мирового рейтинга вузов в области наук о жизни

Тюменский государственный университет попал в ранжируемую часть списка мирового рейтинга университетов, опубликованного агентством Round University Ranking, сразу по двум областям: "Науки о жизни" (Life Sciences) и "Социальные науки" (Social Sciences).

Медики проконсультируют тюменцев в торговых центрах

C 7 по 9 ноября в Тюмени специалисты городских поликлиник вновь будут работать на выезде. 8 декабря в ТРЦ "Сити Молл" 12 до 16 часов пройдет акция "Здоровое сердце". Специалисты ММАУ "Городская поликлиника № 8" измерят артериальное давление, объем талии, вес, рассчитают индекс массы тела. По итогам обследования все обратившиеся получат консультацию, буклеты с полезной информацией и также при необходимости будут приглашены в центр здоровья.

В Тюмени автобус №85 меняет маршрут

С 16 декабря в областном центре изменится схема движения и расписание автобуса № 85 "Ул. Федюнинского — мкр. Утешево".

В Тюменской области ОРВИ не выходит за эпидемический порог

За прошлую неделю в Тюменской области зарегистрировано 12400 случаев ОРВИ. Заболеваемость не превышает недельные эпидемические пороговые уровни, отмечают в управлении Роспотребнадзора. Случаев гриппа не фиксировалось.

Топ мероприятий в Тюмени на 9–10 декабря: Михаил Жванецкий, индийский базар и новогодние мастер-классы

Культурный досуг тюменцев в грядущие выходные обещает быть впечатляющим и разнообразным. Горожане смогут побывать на концерте Михаила Жванецкого, посетить ярмарку индийских товаров и принять участие в новогодних мастер-классах. Подробнее об этих и других событиях – в Топе мероприятий от сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72".