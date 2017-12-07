Топ мероприятий в Тюмени на 9–10 декабря: Михаил Жванецкий, индийский базар и новогодние мастер-классы

Культурный досуг тюменцев в грядущие выходные обещает быть впечатляющим и разнообразным. Горожане смогут побывать на концерте Михаила Жванецкого, посетить ярмарку индийских товаров и принять участие в новогодних мастер-классах. Подробнее об этих и других событиях – в Топе мероприятий от сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Индийская выставка-распродажа

Уникальная бижутерия, знаменитый текстиль, восточные сладости, натуральная косметика, благовония, натуральные ковры, пряности, изысканная мебель, сувениры – это далеко не полный перечень товаров по очень приятным ценам.

Когда: 11:00 - 19:00, с 1 по 10 декабря 2017 г.

Где: Тюменская ярмарка (ул. Севастопольская, 12)

Вход свободный!

Возрастное ограничение 0+

Предновогодняя распродажа от Тюменского концертно-театрального объединения

В Театре кукол с 10:00 до 19:00 вы сможете приобрести всего за полцены билеты в большой зал на спектакли выходного дня, проходящие с 16 декабря по 25 февраля.

В Драматическом театре скидка 50% будет действовать на спектакли: "Мольер" (19.01.2018), "Три товарища" (20.01.2018), "Пули над Бродвеем" (21.01.2018), "Анна Франк" (30.01.2018), "Господа Головлевы" (31.01.2018), а также на премьерный новогодний спектакль "Стасик, играй!", который состоится с 26 по 28 декабря!

В ДК "Нефтяник" скидка 50% распространяется на мероприятия: "Зимний разгуляй" (19 декабря в 19:00), "Огни большого города" (26 декабря в 19.00) и "Всё будет Джаз" (28 декабря в 19:00).

Концерт группы GILEAD

Долгожданная презентация альбома группы GIlead - "Medieval Groove" - в родной Тюмени! Завершающий концерт всероссийского тура "Medieval Groove Tour" обещает быть максимально грандиозным.

Когда: 21:00, 9 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 400 рублей (предпродажа), 500 рублей (в день концерта), 700 рублей (VIP)

Михаил Жванецкий в Тюмени

Всенародно любимый "Дежурный по стране" вновь приезжает с инспекцией в Тюмень для того, чтобы оценить и зафиксировать состояние юмора на вверенной ему территории.

Каждую свою программу Михал Михалыч составляет непосредственно перед выходом на сцену. А иногда и корректирует ее прямо на ходу, чутко реагируя на реакцию публики. На записки из зала, на зазвонивший мобильник, упавший номерок… да мало ли? Поэтому знайте – вы абсолютно полноправные участники разговора с великим. Но телефон перед началом всё же лучше выключить...

Когда: 19:00, 10 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1)

Стоимость: 1800 - 4000 рублей

Возрастное ограничение 12+

Мастер-класс "Точечная роспись деревянной собачки"

Точечная роспись пришла в современность из глубины веков. И неважно, умеете вы рисовать или нет. Здесь на первые позиции выходит фантазия. Точку легче всего нарисовать, поэтому точечная роспись доступна даже ребенку. Поэтому можно приходить с детьми. Запись по телефону 603-293 или по ссылке https://vk.com/app5708398_-61418328

Когда: 11:00, 14:00 и 17:00, 10 декабря 2017 г.

Где: Тюмень, Творческое пространство "Art-корзина" (Республики 61, каб. 803, ост. "Сквер )

Стоимость: один участник 500 рублей (одна фигурка под роспись), мама+ребенок 700 (две фигурки под роспись), участник+подруга/друг 700 (две фигурки под роспись).

Возрастное ограничение 7+

Подробнее: https://vk.com/wall-108606347_29458