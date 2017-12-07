Медики проконсультируют тюменцев в торговых центрах

C 7 по 9 ноября в Тюмени специалисты городских поликлиник вновь будут работать на выезде.

7 декабря состоится акция "Узнай уровень артериального давления", которую проводят специалисты ММАУ "Городская поликлиника № 12". В торговом центре "Весна" с 11 до 15 часов все желающие смогут проверить артериальное давление, узнать массу тела, измерить объем талии и рассчитать индекс массы тела. Специалисты поликлиники проконсультируют, раздадут информационные буклеты и при необходимости вручат направления в центр здоровья.

8 декабря в ТРЦ "Сити Молл" 12 до 16 часов пройдет акция "Здоровое сердце". Специалисты ММАУ "Городская поликлиника № 8" измерят артериальное давление, объем талии, вес, рассчитают индекс массы тела. По итогам обследования все обратившиеся получат консультацию, буклеты с полезной информацией и также при необходимости будут приглашены в центр здоровья.

Аналогичные мероприятия, посвященные здоровью сердечно-сосудистой системы, состоятся и 9 декабря. Специалисты ММАУ "Городская поликлиника № 5" будут консультировать горожан в торговом центре Rich Family c 10 до 16 часов. А медработники ММАУ "Городская поликлиника № 17" будут ждать посетителей в торговом центре "Леруа Мерлен" с 10 до 16 часов, сообщает департамент здравоохранения Тюмени.