Как влияет музыка на сердечные ритмы человека

Существует мнение, что музыка может подстраивать под свои ритмы и сердцебиение человека. Одно из исследований наглядно показало, как кардиограмма человека, слушающего музыку, практически полностью синхронизировалась с ритмом песни.

Отсюда был сделан вывод, что громкая музыка с быстрым тактом ускоряет пульс, когда медленная – наоборот, замедляет сердечный ритм, расслабляя человека и снижая его уровень стресса.

– В разумных пределах это помогает успокоить мозг и "самоисцелить" организм. Например, мелодии с частотой около 60 ударов в минуту способствует снижению артериального давления и уменьшению частоты сердечных сокращений, а с темпом 120 ударов в минуту – его увеличению, – отмечает фельдшер сети "Теплые беседы" Наталья Балан.

Преподаватель МГУ Алексей Сапкин объясняет данный процесс тем, что люди воспринимают музыку как эмоции, на которые организм откликается сразу на нескольких уровнях: соматическом, физиологическом и биохимическом, сообщает Тюменская область сегодня.

– В исследованиях прослеживается, как музыка, например, снижает уровень кортизола и, видимо, способствует выделению дофамина. Когда такое происходит в быту, мы говорим что-то вроде "вышел из стресса", – делится подробностями эксперт.