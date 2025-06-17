Потерявшуюся в тюменском селе пенсионерку нашли мертвой в реке

Тело 76-летней женщины в реке Солоновка у села Ситниково Голышмановского муниципального округе обнаружено в ночь на 15 июня в ходе проведения поисковых мероприятий, следователи устанавливают причины случившегося.

В СУ СК региона сообщили, что при первичном осмотре тела погибшей признаков насильственной смерти не обнаружено, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти.