Потерявшуюся в тюменском селе пенсионерку нашли мертвой в реке

Тело 76-летней женщины в реке Солоновка у села Ситниково Голышмановского муниципального округе обнаружено в ночь на 15 июня в ходе проведения поисковых мероприятий, следователи устанавливают причины случившегося.
В СУ СК региона сообщили, что при первичном осмотре тела погибшей признаков насильственной смерти не обнаружено, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти.
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