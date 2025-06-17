Общественный совет "Боевого кадрового резерва Тюменской области" подвел итоги онлайн-тестирования уччастников проекта

Очередное заседание Общественного совета регионального проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" прошло в правительстве региона, по словапм губернатора Александра Моора, встреча получилась продуктивной.

"Вместе с коллегами подвели итоги этапа онлайн-собеседований и наметили план работы на ближайшее время. Впереди участников ждут очные испытания. Им нужно будет проявить свои деловые и управленческие качества, подготовить самопрезентацию. Члены общественного совета проекта на этом этапе смогут лично познакомиться с участниками, задать им вопросы. Очень ждём встречи!" - сообщил Алекснадр Моор в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что онлайн-собеседование прошел 371 участник, те, кто уже вернулся в регион приступят к очным испытаниям, после которых начнется годовое обучение. В ходе занятий участники смогут развить новые компетенции, попробовать свои силы в разных сферах и выбрать, в каком направлении хотелось бы строить карьеру. Выполняющие боевые задачи участники войдут в резерв и смогут приступить к обучению, когда вернутся домой.

За новостями проекта можно следить на сайте боевойкадровыйрезерв.рф.