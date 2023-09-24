О пользе спорта рассказала тюменский врач

Ежедневные прогулки продолжительностью 30-40 минут полезны для поддержания физической формы и организма в целом, считают сотрудники Тюменского кардиологического научного центра.

По мнению врача-кардиолога высшей категории, ведущего научного сотрудника отделения артериальной гипертонии, коронарной недостаточности Тюменского кардиоцентра Нины Шуркевич, людям, у которых не хватает времени на выполнения физических упражнений, достаточно ходить пешком на работу и с работы домой. Если с утра сделать зарядку продолжительностью 10 минут будет еще лучше, уверена врач.

"Пожилым людям желательно нужно заниматься упражнениями под контролем врача. Начинать лучше с небольшой нагрузки — с ходьбы", — добавила врач.

Упражнения хорошо помогают восстановить организм. В программах реабилитации Тюменского кардиоцентра основной акцент сделан именно на физкультуре и кардиотренировках, сообщает Тюменская линия.