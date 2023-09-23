Как не получить осложнений на сердце при гриппе, рассказала врач

10:26 23 сентября 2023
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Одно из серьезных последствий гриппа – осложнение на сердце. Врач-кардиолог Тюменского кардиоцентра Валерия Гаранина рассказала, как не допустить проблем с сердечно-сосудистой системой после перенесенного гриппа.

По словам доктора, грипп может осложнить течение сердечно-сосудистых заболеваний. Может появиться нестабильность артериального давления, различные нарушения ритма сердца. Самое серьезное осложнение – миокардит - воспаление сердечной мышцы.

При длительно сохраняющейся слабости, температуре, нарастающей одышке или болях в груди нужно обратиться к кардиологу. Особенно, если неприятное ощущения в области груди не проходят или стали регулярными. В этом случае сначала нужно обратиться к терапевту, а потом к кардиологу, сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: грипп , здоровье , сердце , советы
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