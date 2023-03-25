Как спорт влияет на сердце, рассказала тюменский врач

Врачи советуют наращивать спортивную нагрузку постепенно. Особенно это актуально весной, когда многие хотят "похудеть к лету".



"Самый доступный метод выхода из гиподинамического состояния - ходьба. Важным фактором является уровень подготовки, исходя из которого определяются программа оздоровительной ходьбы. Если есть какие-либо заболевания, необходима консультация лечащего доктора, врача ЛФК", - говорит врач по лечебной физкультуре Тюменского кардиоцентра Светлана Быкова.

Для начинающих специалист советует провести 15-минутную разминку, начинать ходьбу с дистанции 2км-90ш/мин или 5км/час в течение недели. На второй неделе можно увеличить нагрузку: 3км-90ш/мин, на третьей неделе – до 4км-90ш/мин. Каждую неделю прибавлять по 1км, ориентироваться на пульс и самочувствие.

Необходимо следить за пульсом. Если во время тренировки пульс увеличился на 10 ударов в минуту, можно увеличивать нагрузку. Врач предупреждает, что пульс не должен превышать в конце занятий более 20 ударов в минуту от исходного, уточняет АиФ-Тюмень.