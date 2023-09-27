Тюменские медики ждут горожан в ТРЦ на проверку сердец

Кардилогоги готовятся к встрече с тюменцами в торгово-развлекательном центре "Кристалл" 29 сентября. Волонтеры-медики и специалисты здравоохранения во Всемирный день сердца на первом этаже ТРЦ измерят у желающих артериальное давление, пульс, уровень глюкозы и холестерина в крови, сделают ЭКГ, терапевты соберут анамнез. По результатам исследований кардиологи дадут рекомендации.

Площадка будет работать с 10:00 до 14:00. Предварительная запись на мероприятие не требуется. Участие бесплатное.

Также здесь специалисты Станции скорой медицинской помощи проведут открытые занятия по сердечно-легочной реанимации, а для юных участников акции пройдет творческий мастер-класс от волонтеров "Краски жизни". Желающие смогут вакцинироваться против гриппа.

Мероприятие проводится департаментом здравоохранения Тюменской области совместно с медицинскими организациями региона в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", цель которого — снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.