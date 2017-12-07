В Тюменской области ОРВИ не выходит за эпидемический порог

За прошлую неделю в Тюменской области зарегистрировано 12400 случаев ОРВИ. Заболеваемость не превышает недельные эпидемические пороговые уровни, отмечают в управлении Роспотребнадзора. Случаев гриппа не фиксировалось.
Как и до этого, среди заболевших 74% — это дети до 14 лет. В Омутинском районе с 1 декабря закрыта группа детского сада из-за вспышки ОРВИ среди детей. В ноябре на карантин закрывали детский садик в Уватском районе.
Тюменцам напоминают, что основных правил защиты в период сезонной заболеваемости ОРВИ несколько:
— вести здоровый образ жизни: достаточно спать, употреблять в пищу продукты богатые витаминами, быть физически активным, исключить вредные привычки;
— чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку;
— регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми;
— увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов;
— избегать контакта с больными острыми респираторными заболеваниями.
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