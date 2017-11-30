Среди заболевших ОРВИ тюменцев 74% — дети до 14 лет

В Тюменской области регистрируется сезонный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, он не превышает недельные эпидемические пороговые уровни. С 20 ноября по 26 ноября в регионе зарегистрировано 11785 случаев ОРВИ.
Среди заболевших доля детей до 14 лет составляет 74%. Преимущественно болеют ребята, посещающие детские дошкольные учреждения, а также дети, не посещающие организованные коллективы. В Уватском муниципальном районе с 24 ноября закрыт детский сад из-за всплеска ОРВИ среди воспитанников.
Случаев заболевания гриппом в Тюменской области не зарегистрировано.
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