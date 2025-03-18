Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за неделю выросла на 7,8%

По итогам минувшей недели в Тюменской области зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей, среди детей 7-14 лет на 11,4%. Заболеваемость гриппом тоже растет, при этом преобладают вирусы гриппа А (H1N1). За прошлую неделю отмечено увеличение гриппа В, который протекает более в легкой форме, его доля составила более 49%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.