В Тюмени автобус №85 меняет маршрут

С 16 декабря в областном центре изменится схема движения и расписание автобуса № 85 "Ул. Федюнинского — мкр. Утешево".

Изменения касаются района Червишевского тракта. В сторону а/д "Обход г. Тюмени" автобус пойдет по улицам Молодежной и Самарцева. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: "Городская юношеская библиотека", "Детский сад № 78", "Западно-Сибирский колледж" при движении из города.

В Тюменьгортрансе уточняют, что из прежней схемы движения маршрута исключаются остановки "М-н Пышма", "Школа № 69", "Мкр. Южный", "Ул. Бахарева", "Ул. Федюнинского" при движении из города.

Узнать расписание автобуса можно на сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", а также по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.