В тобольском саду сгорел автобус

12:28 09 сентября 2024
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На территории Александровского сада в понедельник сгорел автобус. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, дознаватель ведет работу по установке причины воспламенения, сообщили в администрации города. 

В сообщении указано, что  огнем уничтожен автобус, задействованный на развозке рабочих Дорожно-эксплуатационного участка, предварительные причины возгорания – короткое замыкание проводки.

Теги: автобус , пожары , Тобольск
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