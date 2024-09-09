В тобольском саду сгорел автобус

На территории Александровского сада в понедельник сгорел автобус. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, дознаватель ведет работу по установке причины воспламенения, сообщили в администрации города.
В сообщении указано, что огнем уничтожен автобус, задействованный на развозке рабочих Дорожно-эксплуатационного участка, предварительные причины возгорания – короткое замыкание проводки.
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