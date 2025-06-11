Два человека пострадали при столкновении двух автобусов и ГАЗели в Тюмени

Вечером во вторник на улице Республики в Тюмени произошло ДТП с участием двух заказных автобусов и "ГАЗели", сотрудники Госавтоинспекции выясняют его обстоятельства.
Предварительно было установлено, что водитель одного из автобусов не смог выбрать безопасную дистанцию, автобус въехал в "ГАЗель", затем его отбросило в другой автобус, травмированы два человека.
В облпрокуратуре уточнили, что автобусы принадлежат одному из городских предприятий, третья машина - грузовая. По поручению прокуратуры области организовано проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.
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