Два человека пострадали при столкновении двух автобусов и ГАЗели в Тюмени

Вечером во вторник на улице Республики в Тюмени произошло ДТП с участием двух заказных автобусов и "ГАЗели", сотрудники Госавтоинспекции выясняют его обстоятельства.

Предварительно было установлено, что водитель одного из автобусов не смог выбрать безопасную дистанцию, автобус въехал в "ГАЗель", затем его отбросило в другой автобус, травмированы два человека.

В облпрокуратуре уточнили, что автобусы принадлежат одному из городских предприятий, третья машина - грузовая. По поручению прокуратуры области организовано проведение проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.